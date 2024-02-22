Против Ирана готовят новые санкции

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые санкции в отношении Ирана за его сотрудничество с Россией. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни, и мы готовы пойти дальше, если Иран будет продавать России баллистические ракеты», - сказал он.

Кирби отметил, что хотя у США нет подтверждений поставки Тегераном баллистических ракет Москве, Вашингтон готов вынести эту тему на рассмотрение Совета Безопасности ООН: «Со своей стороны мы вынесем этот вопрос на рассмотрение СБ ООН и введем дополнительные санкции против Ирана».

По словам чиновника, реакция международного сообщества будет «быстрой и суровой».

Накануне сообщалось, что Иран предоставил России около 400 баллистических ракет, способных уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.