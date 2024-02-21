Байден анонсировал санкции против Путина из-за смерти Навального фото; обновлено 01:20
Президент США Джо Байден заявил, что под американские санкции из-за смерти Алексея Навального попадет президент России Владимир Путин. Об этом он объявил в Сан-Франциско вскоре после встречи с Юлией и Дарьей Навальными, передает CNN.
«Я имел честь встретиться с его женой и дочерью и заявить, что он [Навальный] был человеком невероятного мужества. Завтра мы планируем объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть», — заявил Байден.
Он добавил, что по итогам встречи ему стало ясно, что вдова Навального «продолжит борьбу». «Мы не сдаемся», — заключил президент США.
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Президент США Джо Байден встретился с женой Алексея Навального Юлией и его дочерью Дарьей.
В заявлении американского президента говорится, что он выразил им соболезнования в связи со смертью Навального.
«Наследие мужества Алексея будет жить в Юле и Даше, а также в огромном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека», — написал Байден.