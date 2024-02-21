Украина получила десятки бронетранспортеров M113

В Украину доставлены десятки бронетранспортеров М113, предназначенных для эвакуации раненых из зоны боевых действий, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие еще нескольких сотен бронемашин.

«Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время», — написал Умеров в Facebook, не уточнив, какая именно страна передала бронетранспортеры.

Глава Минобороны Украины отметил, что техника на гусеничном ходу обладает гораздо более высокой проходимостью, поэтому в условиях бездорожья она эффективнее для эвакуации раненых.