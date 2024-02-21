Американцы предъявили обвинение главе ВТБ

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена.

Обвинения в отношении Костина связаны с содержанием двух яхт стоимостью более 135 миллионов долларов и дома на горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), которые, как утверждают в Минюсте США, принадлежат Костину.

Американские власти также сообщают, что по делу о нарушении санкций задержаны два человека — Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд. Их обвиняют в том, что они помогли содержать недвижимость в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов, скрывая, что она принадлежит Костину.

РБК передает, что Вадим Вольфсон (до переезда в США - Беляев) — бывший совладелец банка «Открытие», который попал под санацию в 2017 году, а в 2022 году был продан ВТБ.

Андрей Костин находится под санкциями США с 2018 года. Под санкции Евросоюза глава ВТБ попал после того, как Россия признала независимость «ДНР» и «ЛНР».