Российским прокурорам раздадут автоматы Калашникова

Ранее в перечень входили только пистолеты, револьверы и пистолеты-пулеметы, в том числе девятимиллиметровые ПП-19-01 (Витязь-СН) и ППК-20 (пистолет-пулемет Калашникова). Это стрелковое оружие разработано специально для сотрудников правоохранительных органов. Его также применяют в ФСБ, МВД и Росгвардии.

АК-12 калибра 5,45 мм и АК-15 калибра 7,62 мм были приняты на вооружение в 2018 году. Первый позиционируется как армейский автомат, второй — как автомат для спецподразделений. Оба могут производить до 700 выстрелов в минуту. Максимальная дальность — 800 метров. Автоматы имеют складной приклад с возможностью укорачивать или удлинять его. Габариты составляют от 87 до 94 см при массе 3,5 кг. Также на автоматы можно прикрепить штык-нож, установить глушитель или подствольный гранатомет ГП-25 /ГП-34 калибра 40 мм.