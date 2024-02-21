Все меньше европейцев верят в победу Украины, все больше — в победу России

В исследовании, проведенном компаниями Datapraxis и YouGov по заказу ECFR, приняли участие чуть более 17 тысяч человек в 12 странах. Опрос проводился в январе 2024 года на фоне споров в Конгрессе США о дополнительном финансировании Украины и до решения Евросоюза о выделении финансовой помощи Киеву на 50 миллиардов евро.

Спустя два года с начала российского вторжения в Украину в победу ВСУ на поле боя верят только 10% европейцев. Об этом в своем докладе пишет Европейский совет по международным отношениям (ECFR), ссылаясь на данные опроса общественного мнения.

Авторы доклада отмечают, что на результаты опроса также могло повлиять неудачное контрнаступление ВСУ.

Как следует из доклада ECFR, в победу России в войне верят в два раза больше европейцев, чем в победу Украины — 20%. Что подразумевается под победой одной из сторон, участники опроса не уточняли. Авторы полагают, что речь идет про то, сможет ли Россия сохранить контроль над захваченными территориями, или Украина их освободит. В победу России больше верят респонденты из Венгрии (31%) и Греции (30%), в победу Украины — жители Португалии (17%) и Польши (17%).

Около 37% жителей стран, в которых проводился опрос, считают, что война закончится компромиссным соглашением. Чаще всего такой ответ давали респонденты из Греции (47%), Испании (44%) и Италии (43%).

Мнения европейцев относительно того, что должен делать Евросоюз в ходе войны, разделились. 41% респондентов, ответивших, что война закончится компромиссом, заявили, что ЕС должен подталкивать Украину к переговорам. Такой позиции придерживаются жители Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%), Румынии (50%) и Австрии (49%).

Еще 31% респондентов, ожидающих компромиссного соглашения, считают, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину, чтобы она вернула свои территории. Такое мнение чаще всего высказывали жители Швеции (50%), Португалии (48%) и Польши (47%).

В докладе подчеркивается, что на мнение европейцев повлияла перспектива возвращения Дональда Трампа на пост президента США, после чего эта страна может перестать поддерживать Украину. Как отмечает украинское издание «Бабель» со ссылкой на несколько исследований, больше половины американцев по-прежнему поддерживают предоставление военной помощи Украине. Это, как считают журналисты, понимает и Трамп.