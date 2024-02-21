Главный тренер «Браги» о поражении от «Карабаха»

Главный тренер «Браги» Артур Жорже прокомментировал вылет португальской команды от « Карабах а» в 1/16 финала Лиги Европы. Общий счет интригующего противостояния – 6:5 в пользу чемпиона Азербайджана.

«В первом матче получили негативный результат, - говорит тренер. - Приехали сюда, чтобы изменить игру. Смогли сравнять счет. Команда боролась до конца. Мы допустили некоторые ошибки, которые на таком уровне допускать нельзя. Эти ошибки решили исход двухматчевого противостояния.

Мы выиграли, но этого оказалось недостаточно. Нам нужно быстро восстановиться. Команда оставила много сил – физических и моральных. Но в понедельник у нас игра в чемпионате Португалии.

Меня очень расстроил второй гол, который мы пропустили. Это была непростительная ошибка.

Благодарю Азербайджан за гостеприимство. К сожалению, мы покидаем Лигу Европу и сфокусируемся на играх в чемпионате Португалии».