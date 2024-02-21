США готовят «сокрушительный» пакет санкций против России

США в ближайшие дни представят «сокрушительный пакет» санкций против России, в нем будут «сотни, сотни и сотни» новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам Нуланд, новые меры будут в том числе, направлены на то, чтобы «закрыть пробелы» в уже существующих санкциях и не позволить обойти их.

«Часть мер будет нацелена на тех, кого США считают виновными в смерти оппозиционера Алексея Навального в колонии «Полярный волк», - сообщила Нуланд.

Санкции в отношении России в связи со смертью Навального пообещал ввести и Евросоюз. 21 февраля об ограничениях против руководства колонии объявила Великобритания.