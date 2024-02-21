Посол России «обеспокоен» «давлением» на Армению Западом

По его словам, в РФ понимают, какое «давление» на Армению оказывается Западом, чтобы решить в регионе свои геополитические задачи, связанные с Москвой.

Посол России в Ереване Сергей Копыркин обеспокоен, что разговоры о «диверсификации» внешней и оборонной политики Армении звучат в контексте дистанцирования от России.

По словам Копыркина, выстраивание внешнеполитического курса – суверенное право любого государства, но его как посла РФ больше интересует позиционирование в рамках этого процесса в отношении России. «Есть определенные вопросы, есть определенная обеспокоенность, поскольку подчас курс на диверсификацию невольно воспринимается как в значительной степени дистанцирование от России. Для меня как посла, перед которым стоят задачи сохранять, укреплять союзнические, братские отношения между двумя странами, такого рода тенденция вызывает обеспокоенность», – заявил он армянским СМИ.

По словам посла, американцы открыто ставят отношения с Арменией в контекст борьбы с влиянием России, Ирана. Никаких комментариев на этот счет со стороны армянского руководства он не слышал, заявил Копыркин.

Дипломат заверил, что российское руководство очень «дорожит» отношениями с Арменией и армянским народом, и РФ готова сделать все возможное, чтобы не только сохранить, но также развивать и укреплять сотрудничество во всех сферах: «Но, конечно, для танго требуются двое, и мы рассчитываем, что здесь с армянской стороны будет проявлена политическая воля».