Гурбан Гурбанов о победе Ильхама Алиева и «Карабаха»

Рулевой чемпионов Азербайджана также поздравил президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и объяснил, почему делает это сейчас.

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал фееричную победу его команды по сумме двух матчей (6:5) над португальской «Брагой» в Лиге Европы и выход команды в 1/8 финала.

«Благодарю своих футболистов, благодарю наших болельщиков, - начал свою длинную речь Гурбан Гурбанов. - Когда я вижу, что мы, азербайджанцы, едины, очень радуюсь. Всегда хочу видеть радостные дни нашего народа. За последнее время сформировался сильный азербайджанский народ. 44 дня войны мы были едины. И наш президент постоянно выступал и объединял нацию. Это было большой мотивацией. И сегодня на поле была достойная команда достойного народа!

Мы играли вдесятером. Я говорил, что то, что мы делаем, - это даже не 1 процент того, что сделали наши шехиды и гази. Но сегодня и у нас на поле были бойцы! Столько сил оставили на поле! Поздравляю нашего президента, соболезную семьям шехидов, желаю здоровья всем гази!

Я видел вашу радость! Я горжусь! Благодарю нашего президента и поздравляю его! После его победы на выборах я не поздравил его. Ждал, чтобы мы вышли в следующий раунд, и я смог бы его поздравить с победами! Сегодня я это делаю!

Гол Наримана Ахундзаде? Он сильно вырос... Если человек ответственный, то шансы на развитие велики. В Браге он плакал, что упустил свой момент в конце матча. Его все успокаивали. Он трудился, готовился к ответному матчу, и Бог его вознаградил!

Судья? В таких матчах давать две подряд желтые карточки… Не знаю, насколько это правильно. Возможно, я был слишком эмоционален. Но от всего этого нам польза. В футболе нужно быть готовыми ко всему. Это огромный опыт. Можно и в меньшинстве добыть победу. Польза для нас была бы, даже если бы мы проиграли. Но здорово, что выиграли!

После основного времени я сказал игрокам, что мы не должны садиться полностью в оборону. Даже если проигрываем, надо идти вперед. И в итоге Нариман забил этот гол!

«Брага» выиграла в основное время 2:0. Но проблемы у нас начались после удаления. Были стопроцентные голевые моменты, которые мы не использовали в равных составах. Футбол поэтому так любят, потому что тут всякое бывает. Может случиться то, что мы даже не можем предположить. К этому надо быть готовыми и бороться до конца.