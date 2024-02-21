Гурбан Гурбанов о победе Ильхама Алиева и «Карабаха»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал фееричную победу его команды по сумме двух матчей (6:5) над португальской «Брагой» в Лиге Европы и выход команды в 1/8 финала.
Рулевой чемпионов Азербайджана также поздравил президента Ильхама Алиева с победой на президентских выборах и объяснил, почему делает это сейчас.
«Благодарю своих футболистов, благодарю наших болельщиков, - начал свою длинную речь Гурбан Гурбанов. - Когда я вижу, что мы, азербайджанцы, едины, очень радуюсь. Всегда хочу видеть радостные дни нашего народа. За последнее время сформировался сильный азербайджанский народ. 44 дня войны мы были едины. И наш президент постоянно выступал и объединял нацию. Это было большой мотивацией. И сегодня на поле была достойная команда достойного народа!
Мы играли вдесятером. Я говорил, что то, что мы делаем, - это даже не 1 процент того, что сделали наши шехиды и гази. Но сегодня и у нас на поле были бойцы! Столько сил оставили на поле! Поздравляю нашего президента, соболезную семьям шехидов, желаю здоровья всем гази!
Я видел вашу радость! Я горжусь! Благодарю нашего президента и поздравляю его! После его победы на выборах я не поздравил его. Ждал, чтобы мы вышли в следующий раунд, и я смог бы его поздравить с победами! Сегодня я это делаю!
Гол Наримана Ахундзаде? Он сильно вырос... Если человек ответственный, то шансы на развитие велики. В Браге он плакал, что упустил свой момент в конце матча. Его все успокаивали. Он трудился, готовился к ответному матчу, и Бог его вознаградил!
Судья? В таких матчах давать две подряд желтые карточки… Не знаю, насколько это правильно. Возможно, я был слишком эмоционален. Но от всего этого нам польза. В футболе нужно быть готовыми ко всему. Это огромный опыт. Можно и в меньшинстве добыть победу. Польза для нас была бы, даже если бы мы проиграли. Но здорово, что выиграли!
После основного времени я сказал игрокам, что мы не должны садиться полностью в оборону. Даже если проигрываем, надо идти вперед. И в итоге Нариман забил этот гол!
«Брага» выиграла в основное время 2:0. Но проблемы у нас начались после удаления. Были стопроцентные голевые моменты, которые мы не использовали в равных составах. Футбол поэтому так любят, потому что тут всякое бывает. Может случиться то, что мы даже не можем предположить. К этому надо быть готовыми и бороться до конца.
Могу ли я возглавить сборную? Иншаллах, все будет хорошо! (смех в зале).
Какого успеха должен добиться «Карабах», чтобы у меня на глазах вновь появились слезы радости? Не знаю. Посмотрим (улыбается).
Какие эмоции испытал, увидев перед игрой плакат с Аллахверди Багировым и мной? Очень большие эмоции! Не мог сдержать своих чувств. Аллахверди был незаменим.
Удаление Эльвина Джафаргулиева? После игры я сказал ему: ты – мужик! Обнял его. Мы могли проиграть, но он играл от души. Не боялся игроков «Браги», подключался вперед в каждой атаке. Поэтому неправильно критиковать за удаление. Не думаю, что болельщики ругали бы его в случае поражения.
Нам сегодня помог наш опыт. После нашего триумфа в Карабахе я требую от игроков не бояться, идти вперед. Мы народ-победитель и не должны никого бояться! Так мы дошли до нашего сегодняшнего уровня.
Перед таким числом болельщиков дополнительной мотивации не требуется.
Я – маленький гражданин нашей страны и всегда хочу служить на благо Родины! Сегодня я получаю удовольствие. Мы поднимаемся по ступеньке.
Удаление Эльчина Рахманова? Его роль в нашей команде даже не обсуждается. Очень умный, с очень полезными для команды идеями. Его удаление тоже было ударом. Но команда смогла! В предстоящих матчах его с нами не будет, но будем на связи.
Какого соперника предпочитаю на жеребьевке? У меня нет предпочтений. Будь что будет».