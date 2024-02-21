Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено». Об этом глава армянского правительства сказал в интервью France 24.

«Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении… Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Пашинян.