Армения приостановила участие в ОДКБ: громкие заявления Пашиняна новость дополнена
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено». Об этом глава армянского правительства сказал в интервью France 24.
«Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении… Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Пашинян.
При этом Пашинян заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.
Никол Пашинян также утверждает, что несколько месяцев назад Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть». По его словам, «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает».
Пашинян выразил обеспокоенность и задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это «похищением». «Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории», — сказал Никол Пашинян и пригрозил «последствиями» в случае, «если требования Еревана останутся без ответа».