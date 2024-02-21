Словесная дуэль Блинкена и Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «если вас нет за столом международной системы, вы будете в меню».

Лавров пожелал властям США «не подавиться».

«Самое прекрасное — это его (госсекретаря) заявление о том, что у всех стран, цитирую, есть выбор: «быть за столом международной системы или быть в меню». Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились»,— процитировал «Коммерсант» Лаврова.