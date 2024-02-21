В Белом доме внесли ясность в слова Байдена о Путине
Оскорбительные слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с обеспокоенностью главы Белого дома из-за исходящих от РФ угроз, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Так он прокомментировал слова Байдена, который назвал Путина crazy S.O.B. («сумасшедшим сукиным сыном»), передает «Коммерсант».
По словам представителя Белого дома, Россия пытается «подорвать международный порядок, построенный после Второй мировой войны». В качестве примеров Кирби привел войну в Украине, «стремительно развивающиеся» отношения РФ с Ираном, а также «потенциальную разработку противоспутниковых средств» Москвой.
«Мы очень серьезно озабочены проблемами безопасности, особенно касающимися России, по ряду вопросов... И президент (США) в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России»,— сказал Джон Кирби
По его словам, Джо Байден «говорит не только из-за внутреннего чувства серьезности угрозы», но и с точки зрения человека, который долго занимается политикой: «И он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, и он знает об этих вызовах. И он говорит о них открыто и прямо, поскольку именно так нам нужно воспринимать угрозу со стороны России: открыто, прямо и прозрачно».
Байден выразился в адрес Владимира Путина в контексте гипотетической ядерной угрозы, выступая перед донорами своей предвыборной кампании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление «хамским». Сам Путин считает, что слова президента США — «адекватная реакция» на то, что российский президент называл его предпочтительным главой Штатов для России. Посольство РФ направило Госдепу ноту протеста.