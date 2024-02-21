В Белом доме внесли ясность в слова Байдена о Путине

Оскорбительные слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с обеспокоенностью главы Белого дома из-за исходящих от РФ угроз, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, Россия пытается «подорвать международный порядок, построенный после Второй мировой войны». В качестве примеров Кирби привел войну в Украине, «стремительно развивающиеся» отношения РФ с Ираном, а также «потенциальную разработку противоспутниковых средств» Москвой.

«Мы очень серьезно озабочены проблемами безопасности, особенно касающимися России, по ряду вопросов... И президент (США) в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России»,— сказал Джон Кирби

По его словам, Джо Байден «говорит не только из-за внутреннего чувства серьезности угрозы», но и с точки зрения человека, который долго занимается политикой: «И он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, и он знает об этих вызовах. И он говорит о них открыто и прямо, поскольку именно так нам нужно воспринимать угрозу со стороны России: открыто, прямо и прозрачно».

Байден выразился в адрес Владимира Путина в контексте гипотетической ядерной угрозы, выступая перед донорами своей предвыборной кампании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление «хамским». Сам Путин считает, что слова президента США — «адекватная реакция» на то, что российский президент называл его предпочтительным главой Штатов для России. Посольство РФ направило Госдепу ноту протеста.