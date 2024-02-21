Евросоюз снимет санкции с бизнесмена Мндоянца

Поводом для снятия ограничений с Мндоянца, как сообщил агентству дипломатический источник в ЕС, стало то, что его нахождение в санкционном списке признано «неоправданным с юридической точки зрения».

Помимо Мндоянца, санкции снимут с гражданина Словакии Юзефа Хамбалека, главы российского националистического мотоклуба в Европе «Ночные волки», отметил собеседник Reuters.

Сергея Мндоянца внесли в санкционный список ЕС в апреле 2022 года. Поводом для этого стала его связь с подпавшими под санкции «АФК Система» и «ВЛМ-Инвест». В декабре того же года бизнесмен подал иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге с требованием отменить санкции. В своем иске Мндоянц утверждал, что уволился из АФК «Система» в 2012 году и не работает в «ВЛМ-Инвест» с февраля 2019 года. В декабре прошлого года суд удовлетворил иск бизнесмена.