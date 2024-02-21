1 млн долларов за информацию о россиянине Осипове

Госдепартамент объявил о выплате до 1 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту или осуждению Владислава Осипова – бизнесмена с гражданством России и Швейцарии за участие в транснациональной организованной преступности. Об этом сообщает «Голос Америки».

Согласно информации, деньги будут выплачены из фонда Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).