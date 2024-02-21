США и Британии закрыли доступ в Красное и Аравийское моря

Проиранское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и США проход по Красному морю. Об этом сообщает Reuters.

Сформированный хуситами «Центр координации гуманитарных операций» выпустил объявление судоходным и страховым компаниям — согласно документу, судам, которые ходят под флагом США и Британии или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам, отныне запрещено идти через Красное и Аравийское море.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

До этого в четверг, 22 февраля, хуситы атаковали коммерческое судно Islander в Аденском заливе и американский эсминец в Красном море. Отмечается, что эсминец подвергся атаке нескольких беспилотников.