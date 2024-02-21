Зеленский о потерях ВСУ

Потери украинских войск в пять раз ниже российских, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналист спросил у украинского лидера, знает ли тот, каковы потери Украины в этой войне.

Зеленский не стал называть конкретной цифры, сообщив лишь, что «десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат».