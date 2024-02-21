Лавров столкнулся с жесткой критикой стран Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД «Большой двадцатки» в Бразилии выслушал жесткую критику западных дипломатов в связи с вторжением в Украину. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Думаю, что если бы вы были в этом зале, как там находился глава МИД Лавров, то услышали бы очень дружный хор голосов, говоривших о необходимости закончить российскую агрессию», — цитирует Блинкена Reuters.

По сведениям источников агентства, во время встречи в Рио-де-Жанейро главы МИД западных членов «двадцатки» резко критиковали действия России.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сказал журналистам, что никаких прямых контактов с представителями стран Запада у него не было.