Азербайджан с «Карабахом» все еще в еврокубках! А Украина, Сербия, Польша и другие – уже нет

После этой футбольной еврокубковой недели количество стран, продолжающих выступление в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, сократилось до 19-ти. И как приятно, что в этом списке есть и Азербайджан! Наш чемпион « Карабах » в четверг в потрясающем по накалу матче прошел португальскую «Брагу», обыграв ее в дополнительное время с общим счетом 6:5.

Среди оставшихся стран Азербайджан в таблице коэффициентов УЕФА занимает самое низкое место – 27-е. При этом у целого ряда стран, располагающихся выше нас, представителей в этом еврокубковом сезоне уже не осталось. Это – Украина, Сербия, Польша, Кипр, Венгрия, Швеция, Румыния и Болгария.

Продолжают выступление в еврокубках 48 клубов из Англии (6 команд), Испании (5), Италии (7), Германии (5), Франции (3), Нидерландов (2), Португалии (3), Бельгии (2), Турции (1), Шотландии (1), Чехии (3), Швейцарии (1), Австрии (1), Дании (1), Норвегии (1), Израиля (2), Греции (2), Хорватии (1) и, к нашей большой радости, Азербайджана (1).

Всего, как известно, в европейских клубных соревнованиях участвуют команды из 55 стран. Таким образом, представители 36 федераций уже завершили борьбу.