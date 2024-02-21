«Карабах» опередил «Галатасарай» в рейтинге УЕФА

Чемпион Азербайджана заработал 1 бонусный балл и с 32 баллами поднялся на 56-е место, которое делит с турецким «Фенербахче» и шотландским «Селтиком».

При этом «Карабах» опередил в рейтинге «Галатасарай» (31,500) - другого стамбульского гранда, который в четверг вылетел из Лиги Европы, проиграв в гостях чешской «Спарте» со счетом 1:4. Также агдамцы оставили позади итальянскую «Фиорентину» (31).

Что касается рейтинга для стран, то тут Азербайджану пока не удалось подняться с 27-й позиции. С 19,875 балла мы отстаем от Болгарии на 0,5 балла, но у болгар уже нет представителей в еврокубках. Одной победы «Карабаха» в 1/8 финала будет достаточно для того, чтобы оставить Болгарию позади.