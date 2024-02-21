Зеленский о Трампе, Залужном и выборах
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News всего в нескольких километрах от линии фронта.
На вопрос ведущего Брета Байера, верит ли Зеленский в способность Трампа урегулировать конфликт в Украине, Зеленский ответил отрицательно.
«Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп - ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной. Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи», - отметил Зеленский, выразив надежду на то, что после поездки позиция экс-президента США может измениться.
Кроме того, Владимир Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью «перезагрузки».
«Мы не говорим о перезагрузке напрямую, мы говорим о том, что некоторые вещи мы не меняли в последнее время. Мы должны быть быстрее, а это значит, что мы должны проститься со всей бюрократией. Мы должны быть умнее, технологичнее и, конечно, более быстрыми. Время – деньги, а в нашей ситуации это не деньги, а жизнь людей», – сказал глава государства.
Комментируя отставку тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский сказал, что присвоил ему звание Героя Украины, потому что тот защищал страну.
Отвечая на вопрос, предполагает ли Зеленский, что Залужный может оказаться в оппозиции к нему, президент сказал: «Это его выбор».
Кроме того, президент Украины заверил американского журналиста, что мог бы с легкостью переизбрать на свой пост, так как имеет «наибольшую поддержку в современном обществе».
Доказать на практике, уточнил украинский лидер, в настоящее время это невозможно из-за идущих боевых действий.
«Итак, если у нас пройдут выборы прямо сейчас, люди выберут меня. Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся», – заявил Зеленский.
По его словам, «никаких выборов никто не отменял», но украинское законодательство запрещает их проводить, если в стране объявлено военное положение.