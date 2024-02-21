Зеленский о Трампе, Залужном и выборах

«Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп - ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной. Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи», - отметил Зеленский, выразив надежду на то, что после поездки позиция экс-президента США может измениться.

Кроме того, Владимир Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью «перезагрузки».

«Мы не говорим о перезагрузке напрямую, мы говорим о том, что некоторые вещи мы не меняли в последнее время. Мы должны быть быстрее, а это значит, что мы должны проститься со всей бюрократией. Мы должны быть умнее, технологичнее и, конечно, более быстрыми. Время – деньги, а в нашей ситуации это не деньги, а жизнь людей», – сказал глава государства.

Комментируя отставку тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский сказал, что присвоил ему звание Героя Украины, потому что тот защищал страну.