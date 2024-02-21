В результате Париж, традиционно проводящий проармянскую политику, становится ближайшим союзником и защитником Армении на Западе. Что, собственно, и подтвердил президент Эммануэль Макрон, пообещавший Николу Пашиняну военную, политическую и дипломатическую поддержку Франции.

Как уже сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил официальный визит во Францию, ставший продолжением курса Еревана на диверсификацию союзнических отношений, а точнее, на поэтапный уход Армении с орбиты политического влияния России и наращиваемое сближение с Западом.

Не случайно журналисты, освещавшие визит премьер-министра Армении в Париж, назвали «глубоко символичным» жест Макрона, который, встречая Пашиняна под дождем у дверей в Елисейский дворец, любезно прикрыл армянского премьера своим зонтом.

«Армения больше не доверяет России, традиционному «зонтику безопасности», и ищет другие, более надежные «зонты», - пишут в этой связи французские СМИ.

Им вторит один из армянских проправительственных телеграм-каналов, снабдивший фотографию президента Франции и премьер-министра Армении под одним зонтом следующей текстовкой: «Стабильный и надежный зонтик Макрона».

Кстати, когда осенью 2022 года Пашинян встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, погода тоже была дождливой, и Путин также не дал промокнуть премьер-министру Армении, любезно дав ему место под своим зонтом.

К чему же приведет смена российского зонтика на французский?

И насколько вообще надежна эта политическая «рокировка» Еревана?

Данная тема пока оставляет много вопросов. Ясно, что Россия не намерена «отпускать» Армению и постоянно предупреждает Ереван, что «втягивание Запада в регион» приведет к серьезным последствиям не только для власти Пашиняна, но и, не исключено, для существования самой Армении как суверенного государства.

В настоящее время отношения с Францией играют ведущую роль в усилиях Армении по «втягиванию» Запада в регион.

Коллективный Запад считает возможным укрепить посредством Франции свои позиции на Южном Кавказе. Но для этого Армении нужны серьезные гарантии безопасности. Иначе нахождение под условным зонтом Макрона лично Пашиняну ничего не даст. Следует понимать, что французские бронетранспортеры «Бастион», непригодные для боевых действий, или несколько радаров и зенитных ракет малой дальности, никак не гарантируют Армении желаемую безопасность.

Следовательно, Еревану, как бы ни изворачивалась армянская дипломатия, все равно придется выбирать…