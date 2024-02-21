Крупнейшая за семь лет вспышка на Солнце

Ночью 23 февраля на Солнце был зафиксирован крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле. Об этом сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По ее данным, потоки излучения составили около 1 кВт на кв. км. Это в 2–3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является наиболее крупной с 2017 года, добавили в РАН.

В лаборатории уточнили, что эта вспышка стала уже третьей, получившей высший балл X менее чем за 24 часа.

В случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле удар по магнитному полю ожидается в воскресенье, 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 (из пяти возможных).