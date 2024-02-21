В соответствии с планом подготовки на 2024 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактические учения с участием отряда боевых кораблей и судов обеспечения ВМС, сообщили в Минобороны.



Согласно плану, суда, покинувшие пункт базирования по сигналу тревоги, осуществили практические действия для выполнения боевых задач по охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В ходе учений, проводимых в два этапа, были выполнены задачи по задержанию и досмотру плывущего судна, выполнению патрулирования в районах пролегания нефтегазопровода, организации корабельными тактическими группами подводной противодиверсионной обороны при стоянке на якоре, осуществлению совместного плавания при переходе морем в район назначения, уничтожению надводных и воздушных целей условного противника.

Основной целью учений является отработка совместных действий командиров и штабных офицеров в случае возникновения угрозы в наших территориальных водах, а также совершенствование знаний и навыков управления подразделениями в бою.

Отметим, что в тактических учениях задействованы 26 единиц кораблей ВМС и 450 человек личного состава.