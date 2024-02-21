Министры обороны Армении и Франции Сурен Папикян и Себастьян Лекорню в Ереване подписали пакет документов о военном сотрудничестве.

Еще одно соглашение было подписано между замминистра обороны Кареном Брутяном и представителем французской компании, название которой не сообщается, отмечают армянские СМИ.

"Париж предоставит Еревану ракеты для ПВО, если закавказская республика будет в этом нуждаться", - заявил министр обороны Франции.