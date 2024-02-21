Армения и Франция укрепили военное сотрудничество фото; видео; обновлено 11:18
Министры обороны Армении и Франции Сурен Папикян и Себастьян Лекорню в Ереване подписали пакет документов о военном сотрудничестве.
Еще одно соглашение было подписано между замминистра обороны Кареном Брутяном и представителем французской компании, название которой не сообщается, отмечают армянские СМИ.
"Париж предоставит Еревану ракеты для ПВО, если закавказская республика будет в этом нуждаться", - заявил министр обороны Франции.
***10:45
Министр обороны Армении Сурен Папикян принял министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, прибывшего в Республику Армения с официальным визитом.
В административном комплексе МО РА состоялась торжественная церемония встречи Себастьяна Лекорню с участием почетного караула и военного оркестра.