Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10:50

В информационном пространстве встретились две новости. Одна – о том, что в январе Россия получила от Ирана большую партию баллистических ракет. Другая – о собранных Службой безопасности Украины доказательствах применения российскими войсками северокорейских баллистических ракет. Агентство Reuters из нескольких источников узнало, что около четырехсот ракет, в основном Fateh-110, было передано России, и это якобы лишь начало, такие поставки продолжатся. А СБУ установила больше двадцати случаев применения ракет Hwasong-11 (KN-23/24): после первого удара по Запорожью 30 декабря минувшего года были атаки на Харьков, Киев, прифронтовые города Донецкой области. По меньшей мере 24 человека в результате погибли.

С одной стороны, то, что Россия вынуждена прибегать к помощи Ирана и Северной Кореи, достаточно ярко иллюстрирует ее собственные возможности производства ракетного вооружения в нужном количестве. С другой – это в любом случае неприятные новости для Украины, которая уже испытывает на себе последствия военно-технических контактов мировых изгоев, и ей предстоят новые испытания и в прямом, и в переносном смысле. Накопив большое количество оружия, Иран и Северная Корея пользуются предоставленным Россией случаем а) хорошо заработать, б) получить доступ к российским военным разработкам, в) испытать в реальной боевой ситуации собственную продукцию. Где еще они могут посмотреть за тем, как их ракеты справляются с насыщенной системой противоракетной обороны? У этих поставок есть последствия как актуальные непосредственно в этот момент и в этом конкретном месте, в Украине, так и долгосрочные, с глобальными масштабами. Сбивать баллистические ракеты могут лишь некоторые западные системы противоракетной защиты. Украина все больше сталкивается с дефицитом боеприпасов, и очевидно, что Россия постарается воспользоваться этим обстоятельством, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и ПРО и добиться повышенного расхода дефицитного запаса, в итоге достигнув большей эффективности своих ракетных ударов.