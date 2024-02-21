Интернационал смерти и разрушения третья мировая
В информационном пространстве встретились две новости. Одна – о том, что в январе Россия получила от Ирана большую партию баллистических ракет. Другая – о собранных Службой безопасности Украины доказательствах применения российскими войсками северокорейских баллистических ракет.
Агентство Reuters из нескольких источников узнало, что около четырехсот ракет, в основном Fateh-110, было передано России, и это якобы лишь начало, такие поставки продолжатся. А СБУ установила больше двадцати случаев применения ракет Hwasong-11 (KN-23/24): после первого удара по Запорожью 30 декабря минувшего года были атаки на Харьков, Киев, прифронтовые города Донецкой области. По меньшей мере 24 человека в результате погибли.
С одной стороны, то, что Россия вынуждена прибегать к помощи Ирана и Северной Кореи, достаточно ярко иллюстрирует ее собственные возможности производства ракетного вооружения в нужном количестве. С другой – это в любом случае неприятные новости для Украины, которая уже испытывает на себе последствия военно-технических контактов мировых изгоев, и ей предстоят новые испытания и в прямом, и в переносном смысле.
Накопив большое количество оружия, Иран и Северная Корея пользуются предоставленным Россией случаем а) хорошо заработать, б) получить доступ к российским военным разработкам, в) испытать в реальной боевой ситуации собственную продукцию. Где еще они могут посмотреть за тем, как их ракеты справляются с насыщенной системой противоракетной обороны?
У этих поставок есть последствия как актуальные непосредственно в этот момент и в этом конкретном месте, в Украине, так и долгосрочные, с глобальными масштабами. Сбивать баллистические ракеты могут лишь некоторые западные системы противоракетной защиты. Украина все больше сталкивается с дефицитом боеприпасов, и очевидно, что Россия постарается воспользоваться этим обстоятельством, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и ПРО и добиться повышенного расхода дефицитного запаса, в итоге достигнув большей эффективности своих ракетных ударов.
Это неприятности для Украины, она к ним за годы войны волей-неволей и большой ежедневной ценой как-то привыкла и так или иначе справляется. А вот для прочего мира такое эффективное взаимодействие России, Ирана и Северной Кореи в области смертоносного дальнобойного оружия – повод хорошо задуматься.
Иранские дроны-камикадзе и противокорабельные ракеты, предоставленные хуситам, уже парализовали судоходство в Красном море. Такие же иранские дроны, что бьют по украинским городам, убили недавно американских военнослужащих на приграничном форпосте в Иордании. Ракеты Fateh, говорят, использовались иранскими прокси в Сирии. Когда они ударят по американским или израильским объектам – дело времени. За боевым применением ракет Hwasong тревожно наблюдают в Южной Корее. Не могут не наблюдать и не готовиться.
Совсем не удивительно, что смерть нынче в мире черпает из одних и тех же источников и взаимосвязанных сосудов: из России, Ирана и Северной Кореи. И решать эту общую угрозу следует, видимо, комплексным образом, не надеясь, что все каким-то образом вдруг затихнет само собой или ракеты с дронами пролетят мимо и упадут на чьи-то чужие головы. Не получая должного отпора, распоясавшиеся изгои идут с каждым шагом все дальше по пути эскалации, разрушения мирового порядка, в который они категорически не вписываются.