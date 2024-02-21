В ОДКБ опровергли Пашиняна

Никаких заявлений Еревана о приостановке членства в секретариат ОДКБ не поступало, сообщили РИА Новости в организации.

"В словах Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, по всей видимости, речь идет о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией", - заявили представители структуры.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на текущий момент заморожено. "Вы знаете, что договор о коллективной безопасности фактически не работает в отношении Армении, что показали события 2021-2022 годов. Это не могло пройти для нас незамеченным. Сегодня практически мы заморозили наше участие в ОДКБ", — сказал Пашинян.