Чехия возглавляет инициативу сбора снарядов для Украины

Страны Европейского союза пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта против России, пишет Financial Times.

Инициатором последней меры по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать тупиковую ситуацию в Конгрессе в отношении помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продлении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что стране нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других", - сказал источник, осведомленный об этой инициативе.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.