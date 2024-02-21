23 февраля соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Нармина Гусейнова назначена исполняющей обязанности главы Управления образования города Баку, сообщили в Минобразования.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы представил Нармину Гусейнову коллективу.

На мероприятии были даны соответствующие поручения по вопросам усиления мониторинга и контроля в образовательных учреждениях Баку, применения правил поведения учащихся, повышения качества преподавания, подготовки к сертификации учителей.

В свою очередь, Н.Гусейнова выразила благодарность за оказанное ей доверие, подчеркнув, что ради достижения поставленных целей будет выполнять свои обязанности на высоком уровне.