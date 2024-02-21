В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

В Баку на Национальной гимнастической арене стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

В соревнованиях, которые завершатся 25 февраля, принимают участие спортсмены из 32 стран. Азербайджан представляют чемпион мира Михаил Малкин, Сельджан Махсудова, Гусейн Аббасов, Мехти Алиев, Тофик Алиев, Билал Гурбанов, Адиль Гаджизаде, Ниджат Мирзоев.

Сегодня и завтра пройдут квалификационные соревнования, а в воскресенье – финалы.