Будапешт и Стокгольм планируют военное сотрудничество

Венгрия планирует заключить со Швецией соглашение по военным вопросам в ходе запланированного на пятницу визита премьер-министра этой страны Ульфа Кристерссона в Будапешт. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он не уточнил, в чем будет заключаться двусторонняя договоренность, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что она может касаться использования венгерскими ВВС шведских истребителей Gripen. На вооружении венгерской армии уже есть 14 таких машин.

"Мы заключим военные соглашения, мы определим некоторые направления и цели", - сказал Орбан по поводу предстоящей встречи с Кристерссоном.