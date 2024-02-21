Депутат озаботился пожилыми чиновниками

На прошедшем в Милли Меджлисе обсуждении кандидатуры бывшего министра юстиции Фикрета Мамедова на должность судьи Конституционного суда депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что по закону возраст судей Конституционного суда не должен превышать 70 лет.

«У Фикрета Мамедова до этого возраста есть 1 год и два месяца, поэтому в этом плане у него нет никаких проблем. Но есть немало других судей Конституционного суда, которые перешагнули 70-летний возраст.

Мы наблюдаем, как в государственных органах продолжают работать люди, возраст которых превышает предусмотренную законом планку. Думаю, что в госструктурах достаточно людей, которые ждут карьерного роста. Если государственные органы не соблюдают эти ограничения, это служит плохим примером для наших граждан», - сказал Гасангулиев.

Депутат предложил парламенту обсудить этот вопрос с государственными структурами.

Отметим, что Милли Меджлис поддержал назначение экс-министра Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда.