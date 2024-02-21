Зеленский: Украина готовит новое контрнаступление

Мы не хотим повторять Минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Переговоры с танками, с уничтожением наших людей — это не переговоры. Макрон и Шольц говорили с Путиным до начала войны. И Путин утверждал, что никакого вторжения не будет», — заметил Владимир Зеленский. По его мнению, что бы ни говорил президент России, нельзя этому верить.

«Не очень справедливо спрашивать у украинцев, когда закончится война. Мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. Но давайте откровенно: мир не очень готов к поражению Путина. И мир боится изменений в России», — добавил президент Украины. Он считает, что военный конфликт в Украине закончится, когда мир поймет, что Владимир Путин перешагнул через все красные линии.

Владимир Зеленский также сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление, целью которого будет развитие успеха ВСУ в Черном море. Он не стал углубляться в детали контрнаступления, но отметил, что Россию «ждут сюрпризы».