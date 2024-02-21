Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:52

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) рисует довольно мрачную картину – систематические нападения повстанцев в Йемене на суда в Красном море кардинально меняют структуру международной морской торговли: транзит через Суэцкий канал упал по сравнению со своим пиком на 42 процента, цены на перевозки резко возросли, крупные игроки временно приостановили транзит через Суэцкий канал, еженедельные транзитные перевозки контейнеровозов упали на 67 процентов, а пропускная способность контейнеровозов, транзитных танкеров и газовозов значительно снизилась. Картина и в самом деле безрадостная - нападения на суда в Красном море в сочетании с существующими геополитическими и климатическими проблемами приводят к радикальному изменению мировых торговых путей. Растущая неопределенность и отказ от Суэцкого канала в пользу «крюка» через африканский мыс Доброй Надежды сопряжены как с экономическими, так и с экологическими издержками.

Что, в свою очередь, создает дополнительное давление на развивающиеся экономики. По данным ЮНКТАД, с ноября 2023 года уровень средних ставок на спотовые перевозки контейнеров продемонстрировал максимальный недельный рост за всю историю наблюдений, составив за последнюю неделю декабря 500 миллионов долларов. И сегодня эта тенденция сохраняется. Начиная с декабря прошлого года, средние спотовые ставки на контейнерные перевозки из Шанхая выросли более чем вдвое (+122 процента), тарифы в Европе - в три раза (+256 процентов), и даже на западном побережье США, хотя отплывающие оттуда суда не проходят через Суэцкий канал, зафиксирован рост на 162 процента. После воздушных ударов США и Великобритании хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, подвергают обстрелам все корабли без разбора, хотя ранее грозились атаковать только суда, связанные с Израилем. И хотя США и Великобритания продолжают с середины января наносить удары по военной инфраструктуре хуситов, называя эти действия «ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море», ощутимых результатов это не дало, зато усилило угрозу распространения конфликта на весь регион.

В частности, Международная морская организация ООН (ИМО) не исключает, что рост объемов перевозок вокруг Африки в обход небезопасного Красного моря может привести к более интенсивным атакам пиратов на эти морские пути. И теперь, как отметил генсек ИМО Арсенио Домингес, ведутся переговоры с государствами, выходящими на Гвинейский залив, чтобы понять, какие меры с учетом увеличения интенсивности морских перевозок следует предпринять для предотвращения пиратства у берегов Западной Африки. В первую очередь, ИМО обсуждала охрану судов с властями Сомали. По мнению Домингеса, судоходные компании должны вернуться к более жестким мерам безопасности, как это было в период активности пиратов у берегов Сомали в 2008-2012 годах. В связи с чем он приветствовал запуск Евросоюзом военно-морской оборонительной операции EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. Правда, в этой акватории уже действует многонациональная миссия под эгидой США Prosperity Guardian и корабли ВМС Индии. Не вдаваясь в детали, связанные с эффективностью этой миссии, следует отметить, что подобные меры не являются долгосрочным решением. Сама ИМО, впрочем, как и ООН в целом, не имеет возможностей самостоятельно обеспечивать безопасность и полагается только на силу военных держав.