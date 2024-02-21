Депутат: В регионах критическая ситуация

В регионах сложилась критическая ситуация с мусорными отходами, кое-где мусор сваливают прямо в реки и озера, заявил депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев при обсуждении законопроекта «О промышленных и бытовых отходах».

Депутат подчеркнул, что во всем мире утилизация отходов - прибыльный бизнес: «И только у нас предприниматели не заинтересованы в этом бизнесе. Гниющие под солнцем отходы создают угрозу здоровью сотням тысяч людей в наших районах и, в частности, в Имишли, депутатом от которого я являюсь. Жители района страдают от зловония и антисанитарии, исходящей от мусорных свалок», - сказал Нуруллаев.

Депутат отметил, что для решения вопроса бытовых отходов в регионах должны быть построены по меньшей мере 5-6 заводов по сбору и переработке отходов: «Если невозможно привлечь иностранного инвестора, то необходимо построить заводы за счет госбюджета», - сказал он.