В азербайджанских школах будет преподаваться гендерное равенство

В Азербайджане расширяются превентивные меры, связанные с бытовым насилием.

В предлагаемой поправке к закону «О предотвращении домашнего насилия», обсуждавшейся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, в программу соответствующих предметов и внеклассных занятий на уровне общего, профессионального, среднего и высшего образования с учетом возрастных особенностей учащихся будут включены темы, связанные с взаимоуважением, взаимопомощью, ненасильственным разрешением споров, гендерным равенством и межличностными отношениями.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.