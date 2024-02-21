Обвинивший Байденов экс-информатор ФБР Смирнов снова арестован

Повторный арест произошел после того, как прокуроры обжаловали решение о том, что 43-летний Александр Смирнов, имеющий двойное гражданство США и Израиля, может быть освобожден с GPS-датчиком до суда по обвинениям в даче ложных показаний ФБР.

Бывший информатор ФБР, обвиняемый в даче ложных показаний о коррупции, якобы связанной с президентом Джо Байденом и его сыном Хантером, а также подозреваемый в связях с российской разведкой, Александр Смирнов снова был арестован в четверг, через два дня после того, как судья заявил, что он может быть освобожден до суда, сообщили его адвокаты. Об этом информирует Associated Press.

Представитель специального советника Министерства юстиции Дэвида Вайса подтвердил, что Смирнов был снова арестован, но дополнительных комментариев не предоставил. Он находится под стражей в Неваде.

Смирнову предъявлены обвинения в даче ложных показаний и предоставлении ложной информации. В прокуратуре считают, что Смирнов намеренно дезинформировал своего куратора в ФБР, заявив, что руководители украинской энергетической компании Burisma заплатили тогдашнему вице-президенту Джо Байдену и его сыну Хантеру по 5 миллионов долларов каждому в 2015 году. Это утверждение послужило основанием для инициированного республиканцами импичмента президента Байдена в Палате представителей.

По словам адвокатов Смирнова, их клиент считает себя невиновным.

В прокуратуре заявили, что Смирнов сообщил следователям после своего ареста на прошлой неделе, что «официальные лица, связанные с российской разведкой, были вовлечены в распространение истории» о Хантере Байдене. Они сказали, что Смирнов недавно контактировал с российскими официальными лицами и планировал встретиться с представителями российских спецслужб во время предстоящей поездки за границу.