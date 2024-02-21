Азербайджан будет экспортировать вино и водку в Турцию без таможенной пошлины

Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 миллиона литров вина и прочих ферментированных алкогольных напитков без таможенной пошлины. Об этом говорится в соглашении о льготной торговле между двумя странами, ратифицированном парламентом Турции.

«За» проголосовали 273 депутата. Срок действия соглашения – десять лет. Согласно документу, Турция будет закупать в Азербайджане шелковицу (тутовник), айву, стальную продукцию и упаковочные материалы, а также вино и ферментированные алкогольные напитки с нулевой таможенной пошлиной. Азербайджан, в свою очередь, закупится в братской стране стиральными машинами, мониторами, видеорегистраторами, алюминием и запчастями для автомобилей.

Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Азербайджаном было подписано в Самсуне в апреле 2023 года в ходе визита министра экономики Микаила Джаббарова. Министр торговли Мехмет Муш, подписавший документ с турецкой стороны, заявил, что данный шаг направлен на расширение торговых отношений между двумя странами.

«С подписанием этого документа экономические отношения между нашими странами получат дальнейшее развитие, появятся дополнительные торговые возможности для бизнесменов. Объем двусторонней торговли в рамках соглашения достигнет 150 миллионов долларов. Это является важным шагом в направлении достижения цели, поставленной нашими президентами, - доведения товарооборота до 15 миллиардов долларов», – сказал турецкий министр.