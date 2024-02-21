Президент России Владимир Путин еще не обсуждал с премьером Армении Николом Пашиняном его заявления о приостановке членства Еревана в ОДКБ. И пока таких контактов не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», - сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, не собирается ли Путин в контактах с Пашиняном прояснить ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ или пока никаких контактов в планах нет.