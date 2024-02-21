Кремль: У Путина не было никаких «контактов» с Пашиняном обновлено 14:00
Президент России Владимир Путин еще не обсуждал с премьером Армении Николом Пашиняном его заявления о приостановке членства Еревана в ОДКБ. И пока таких контактов не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», - сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос, не собирается ли Путин в контактах с Пашиняном прояснить ситуацию насчет членства Армении в ОДКБ или пока никаких контактов в планах нет.
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Ереван не направлял официальных уведомлений насчет заморозки членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений», - цитирует ТАСС Пескова.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ.