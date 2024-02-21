Европа облегчит въезд армянам

Европарламент обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией на следующей неделе. Об этом армянским СМИ сообщила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон.

Она отметила, что Европарламент обсудит вопрос либерализации визового режима с Арменией на следующей неделе, и в настоящее время есть шанс на прорыв в вопросе либерализации визового режима.

В то же время отмечается, что в некоторых странах-членах ЕС есть опасения по поводу упрощения визового режима с Арменией.