«Карабах»: терпеть и не сдаваться! Теперь мы умеем и это! Итоги главного матча в истории Азербайджана
То, что сотворил вчера футбольный клуб «Карабах», запомнится азербайджанским болельщикам надолго. А может, и навсегда!
Казалось, все шло по плану. «Карабах» владел преимуществом в первом тайме, мог забивать, но не забил. Однако в целом ничто не предвещало беды.
Все перевернулось на 57-й минуте, когда Эльвин Джафаргулиев получил вторую желтую карточку за четыре минуты и покинул поле.
Действия болгарского арбитра Георгия Кабакова и его бригады мы разберем отдельно в другом материале. Сейчас не об этом. Получив численное преимущество, «Брага» перехватила инициативу и своего добилась. Забила на 70-й минуте, а затем – на 83-й, сравняв счет по сумме двух матчей.
В тот момент мы уже мечтали о том, чтобы довести дело до серии пенальти. Даже несмотря на то, что азербайджанские команды в этих сериях никогда не выигрывали. Но впереди еще было минимум 40 минут игрового времени, а «Брага» продолжала напирать. К счастью, в основное время команда Гурбана Гурбанова больше не пропускала и перевела игру в экстратайм.
В меньшинстве в атаке мало что клеилось. «Карабаху» в такой ситуации оставалось уповать на стандартные положения. Они никогда не были нашим коньком, но тут, как говорится, было не до жиру. По такой игре любой «стандарт» - это шанс. И именно после исполнения штрафного на 102-й минуте вышедший на замену Матеус Силва с таким мастерством, силой и злостью отправил мяч в португальские ворота, что чуть не порвал сетку!
Но у «Браги» еще было время. Пенальти в наши ворота. И гости снова сравнивают счет по сумме двух матчей. Быть серии пенальти? Нет!
Идет уже 122-я минута матча. Бесспорно лучший игрок встречи Марко Янкович тащит мяч – откуда только силы берутся?! – на половину поля соперника. Против него в очередной раз нарушают правила. И опытнейший Бадави Гусейнов быстро отдает прекрасный пас на Наримана Ахундзаде. 19-летний паренек, который загубил голевой момент в Браге при счете 4:2, на этот раз сделал все просто великолепно! Обыграл защитника и отправил мяч мимо вратаря так, словно это не самый важный матч в истории азербайджанского клубного футбола, а рядовая игра чемпионата страны!
Так Нариман в том числе и отблагодарил Гурбана Гурбанова за то, что тот поддержал его после промаха в Португалии.
Ахундзаде избавил нас от серии пенальти, в которой азербайджанские команды участвовали в еврокубках девять раз и все девять раз (!) проигрывали. Что касается дополнительного времени, то тут у нас статистика чуть получше. До вчерашней игры в матчах азербайджанских клубов победитель девять раз определялся в экстратайме. Четыре раза выигрывали наши команды.
«Карабаху» это удалось сделать уже в третий раз. В сезоне 2013/14 был обыгран польский «Пяст» (2:1, 2:2), а летом 2022 года – швейцарский «Цюрих» (3:2, 2:2). Но оба раза ответные матчи проходили в гостях. А на этот раз драма развернулась на глазах у азербайджанских болельщиков, которые несмотря на дождь заполнили трибуны Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. И, конечно же, они не пожалели, что в этот промозглый вечер выбрали не уютный диван перед телевизором, а самую жаркую, несмотря на февраль, атмосферу, которую можно было представить.
Баку такого еще не видел! Такого мужества, умения терпеть и не сдаваться на футбольном поле! Играя 70 минут в меньшинстве! «Карабах» продемонстрировал, что мы теперь умеем и это!