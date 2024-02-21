Казалось, все шло по плану. «Карабах» владел преимуществом в первом тайме, мог забивать, но не забил. Однако в целом ничто не предвещало беды.

Все перевернулось на 57-й минуте, когда Эльвин Джафаргулиев получил вторую желтую карточку за четыре минуты и покинул поле.

Действия болгарского арбитра Георгия Кабакова и его бригады мы разберем отдельно в другом материале. Сейчас не об этом. Получив численное преимущество, «Брага» перехватила инициативу и своего добилась. Забила на 70-й минуте, а затем – на 83-й, сравняв счет по сумме двух матчей.

В тот момент мы уже мечтали о том, чтобы довести дело до серии пенальти. Даже несмотря на то, что азербайджанские команды в этих сериях никогда не выигрывали. Но впереди еще было минимум 40 минут игрового времени, а «Брага» продолжала напирать. К счастью, в основное время команда Гурбана Гурбанова больше не пропускала и перевела игру в экстратайм.

В меньшинстве в атаке мало что клеилось. «Карабаху» в такой ситуации оставалось уповать на стандартные положения. Они никогда не были нашим коньком, но тут, как говорится, было не до жиру. По такой игре любой «стандарт» - это шанс. И именно после исполнения штрафного на 102-й минуте вышедший на замену Матеус Силва с таким мастерством, силой и злостью отправил мяч в португальские ворота, что чуть не порвал сетку!