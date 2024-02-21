23 февраля в 05:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В целях предотвращения обострения ситуации и обеспечения стабильности на условной границе двух стран подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры.

Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на дестабилизацию и выход ситуации из-под контроля на условной границе, а те, кто совершает эти действия, должны быть выявлены и наказаны», - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.