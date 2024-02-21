Депутат: В стране зарплата 345 манатов, а штраф – 200 манатов

Понятия «цели административного взыскания» и «наказание» совершенно различны, заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев.

Депутат отметил, что административное взыскание носит воспитательный характер: «Насколько правильно в стране с минимальной заработной платой в 345 манатов вдруг повышать штраф с 40 до 200 манатов?! Где тут воспитательный аспект? Нельзя настолько поднимать штрафы. Если человек не сожалеет о содеянном, постоянно нарушает закон, давайте установим для него уголовную ответственность. Неверно повышать настолько штрафы».