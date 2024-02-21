Встреча состоялась в рамках визита возглавляемой Куртулмушем делегации в Баку для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

Стороны выразили удовлетворение успешным развитием двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

Участники встречи отметили роль парламентов в развитии межгосударственных отношений, высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между Милли Меджлисом и турецким парламентом.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.