Погода на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, ночью и вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди, умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 1-3, днем - 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 773 до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, на отдельных территориях возможен туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем - 4-7 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов ниже нуля, днем - от 3 градусов мороза до 1 тепла.