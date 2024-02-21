Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России

Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций в отношении России.

«Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. <…> В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время применяются в отношении более 2 000 физических и юридических лиц», — сказано в тексте.

Отмечается, что санкции «расширяют список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому развитию российского сектора обороны и безопасности, включая компоненты для разработки и производства БПЛА».