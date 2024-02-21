Долгожданный гибридный Tank 500 поступил в продажу фото
Накануне в отеле Marriott Absheron состоялась презентация долгожданного в Азербайджане автомобиля марки Tank 500 Hybrid производства китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM).
Бренд Танк – это дочернее предприятие концерна GWM, который уже долгие годы является одним из крупнейших китайских автоэкспортеров. Данный бренд профилируется на производстве премиальных внедорожников. Другой бренд автогиганта GWM – Haval уже несколько лет как успешно реализуется в Азербайджане и рынках других государств.
Модель Танк 500 стала трендовой еще до запуска серийного производства. В течение первых 7 дней после показа прототипа автомобиля (на международной автовыставке в Гуанчжоу), который только планировался в производство, завод собрал предзаказов на 30 000 машин данной модели, а уже сегодня более 250 000 внедорожников Танк 500 уже обрели своих владельцев. Сеть пестрит обзорными видео с демонстрацией внедорожных возможностей китайского рамного оффроадера, хотя этим потенциал модели явно не исчерпывается.
Танк 500 Hybrid был задуман как сильный, умный, премиальный семейный внедорожник, способный преодолевать средние и большие расстояния, при этом не ограничивая пассажиров в удобствах.
В Азербайджан полноприводный автомобиль марки Танк 500 будет импортироваться официальным дилером в полногибридной рамной 7-местной комплектации, которая позволяет вдвое сократить расход топлива и значительно увеличить мощность автомобиля за счет дополнительного электромотора.
Пародоксальный факт, что несмотря на то что в стране наблюдается ощутимый тренд на полногибридные автомобили, ниша в сегменте полноприводных рамников была фактически пуста. Т.е. у Танка 500 в той комплектации, импорт которой стартовал в Азербайджан, и по той цене (87 900 АЗН), по которой она реализуется, фактически нет конкурентов. Это подтверждается предзаказным ажиотажем на данную модель и полной распродажей дебютной партии автомобилей, завезенных в Баку в первые же дни после доставки.
Помимо экономичности и цены, дополнительным конкурентным преимуществом Танк 500 являются его ходовые качества. За счет 2-литрового турбированного бензинового двигателя, работающего в тандеме с электромотором, внедорожник весом 2,6т развивает скорость в 100км/ч всего за 7,9 секунд, что является феноменальным показателем для рамного автомобиля подобного класса. Мощность модели составляет 350л.с. с крутящим моментом 648Нм.
Кредитные условия и цена
Официальный дилер автомобиля в Азербайджане предлагает Tank 500 Hybrid на основе широких возможностей покупки в кредит. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости под 10% годовых. Максимальный срок оформления кредитного договора – 60 месяцев (5 лет). Цена автомобиля на местном рынке составляет 87 900 АЗН.
Гарантия
Завод GWM предоставляет официальную *8 летнюю гарантию (или 160 000 км) на гибридную линейку своих автомобилей (Танк, Haval), которая распространяется на машины, завезенные в Азербайджан со стороны официального дилера.
О компании
ЗАО Azerbaijan Automobiles является единственным официальным дистрибьютором автомарок GWM, Bentley и Volkswagen в Азербайджане.
Контакты
Автосалон GWM располагается по адресу: проспект Бабека, 282. Телефон для связи *7999, +994556782424. WhatsАpp: +994556782424.
Официальный сайт: https://haval.az/