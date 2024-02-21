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Накануне в отеле Marriott Absheron состоялась презентация долгожданного в Азербайджане автомобиля марки Tank 500 Hybrid производства китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM).

Бренд Танк – это дочернее предприятие концерна GWM, который уже долгие годы является одним из крупнейших китайских автоэкспортеров. Данный бренд профилируется на производстве премиальных внедорожников. Другой бренд автогиганта GWM – Haval уже несколько лет как успешно реализуется в Азербайджане и рынках других государств.

Модель Танк 500 стала трендовой еще до запуска серийного производства. В течение первых 7 дней после показа прототипа автомобиля (на международной автовыставке в Гуанчжоу), который только планировался в производство, завод собрал предзаказов на 30 000 машин данной модели, а уже сегодня более 250 000 внедорожников Танк 500 уже обрели своих владельцев. Сеть пестрит обзорными видео с демонстрацией внедорожных возможностей китайского рамного оффроадера, хотя этим потенциал модели явно не исчерпывается.

Танк 500 Hybrid был задуман как сильный, умный, премиальный семейный внедорожник, способный преодолевать средние и большие расстояния, при этом не ограничивая пассажиров в удобствах. В Азербайджан полноприводный автомобиль марки Танк 500 будет импортироваться официальным дилером в полногибридной рамной 7-местной комплектации, которая позволяет вдвое сократить расход топлива и значительно увеличить мощность автомобиля за счет дополнительного электромотора.

Пародоксальный факт, что несмотря на то что в стране наблюдается ощутимый тренд на полногибридные автомобили, ниша в сегменте полноприводных рамников была фактически пуста. Т.е. у Танка 500 в той комплектации, импорт которой стартовал в Азербайджан, и по той цене (87 900 АЗН), по которой она реализуется, фактически нет конкурентов. Это подтверждается предзаказным ажиотажем на данную модель и полной распродажей дебютной партии автомобилей, завезенных в Баку в первые же дни после доставки. Помимо экономичности и цены, дополнительным конкурентным преимуществом Танк 500 являются его ходовые качества. За счет 2-литрового турбированного бензинового двигателя, работающего в тандеме с электромотором, внедорожник весом 2,6т развивает скорость в 100км/ч всего за 7,9 секунд, что является феноменальным показателем для рамного автомобиля подобного класса. Мощность модели составляет 350л.с. с крутящим моментом 648Нм.