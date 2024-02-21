Среди 16 участников турнира есть и чемпион Азербайджана « Карабах ».

« Карабах у» в соперники достался лидер чемпионата Германии «Байер», с которым чемпион Азербайджана уже играл на групповой стадии и проиграл 1:5 в Леверкузене и 0:1 в Баку.

Соперниками подопечных Гурбана Гурбанова могут стать команды, занявшие первые места на групповой стадии и пробившиеся напрямую в 1/8 финала. Это - «Вест Хэм» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия).

Первый матч «Карабах» проведет 7 марта в Баку, а ответный – 14 марта на выезде.