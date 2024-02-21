Жестокий жребий: «Карабаху» вновь достался немецкий «Байер» обновлено 15:22
«Карабаху» в соперники достался лидер чемпионата Германии «Байер», с которым чемпион Азербайджана уже играл на групповой стадии и проиграл 1:5 в Леверкузене и 0:1 в Баку.
Полные результаты жеребьевки:
«Спарта» (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)
«Милан» (Италия) – «Славия» (Чехия)
«Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия).
*** 14:52
В швейцарском Ньоне начинается жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Среди 16 участников турнира есть и чемпион Азербайджана «Карабах».
Соперниками подопечных Гурбана Гурбанова могут стать команды, занявшие первые места на групповой стадии и пробившиеся напрямую в 1/8 финала. Это - «Вест Хэм» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия).
Первый матч «Карабах» проведет 7 марта в Баку, а ответный – 14 марта на выезде.