Болгарский арбитр «убивал» «Карабах» из-за рейтинга УЕФА? И «убивал» ли? Разбор судейства
Вчерашний матч между «Карабахом» и «Брагой», скорее всего, сложился бы менее драматично, если бы на 57-й минуте болгарский арбитр Георгий Кабаков не показал вторую желтую карточку Эльвину Джафаргулиеву. Проблемы у «Карабаха» начались после этого…
Итак, на 53-й минуте Джафаргулиев фолит у углового флага. Он остановил недозволенным приемом Рожера Фернандеша, который вырывался на свободное пространство в потенциально опасной атаке, и получил желтую карточку. Проходят еще четыре минуты, и Эльвин совершает абсолютно ненужный, да еще жесткий фол на половине поля соперника. И снова против Фернандеша. И это уж точно стопроцентная желтая!
И тут мы видим, как яростно возмущается Гурбан Гурбанов и весь тренерский штаб «Карабаха». Рулевой агдамцев недоволен тем, что его футболисту показали две желтые карточки за четыре минуты. Но за второй фол Кабаков просто не мог не предъявить «горчичник».
Давайте поменяем эти фолы местами. Возможно, если бы Джафаргулиев сфолил у углового флага, уже имея в пассиве предупреждение, то болгарский рефери мог бы его пожалеть, так как то нарушение было не столь грубым. Но случилось то, что случилось.
Ошибся ли Кабаков в этих эпизодах? Нет. Эльвин Джафаргулиев, за плечами которого уже немало международных матчей, должен был быть более внимательным. Он сильно подвел команду. К счастью, все в итоге закончилось для «Карабаха» хорошо.
На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу «Браги» в ворота «Карабаха» забивается гол. Сложный эпизод. Боковой арбитр поднимает флажок, сигнализируя офсайд. Но затем выясняется, что мяч попал к футболисту «Браги» Абелю Руису от головы Бахлула Мустафазаде. Офсайда там нет. Но есть игра рукой. И VAR, где также сидят болгары, это увидел. Гол не засчитан.
На 89-й минуте Кабаков удаляет с тренерской скамейки «Карабаха» правую руку Гурбана Гурбанова Эльчина Рахманова. Наши посчитали, что мяч во время атаки «Карабаха» не выкатился за боковую линию. У лайнсмена было иное мнение. Рахманов возмутился этому, получил желтую, а затем стал демонстративно и весьма агрессивно аплодировать Кабакову. В результате удаление!
Пересек ли мяч боковую линию полностью – непонятно даже на повторах. Кабаков, конечно, мог бы закрыть глаза на действия и без того возбужденной скамейки «Карабаха», но делать этого не стал.
Ну и, наконец, эпизод на 111-й минуте, когда при выгодном для «Карабаха» счете 1:2 был назначен пенальти в ворота Андрея Лунева. Тут нет никаких сомнений: Бахлул Мустафазаде сфолил на Симоне Банзе, и мог получить красную карточку, но после совещания с VAR Кабаков ограничился желтой.
В соцсетях по горячим следам выдвигались различные версии. Была и такая: Кабаков «убивал» «Карабах»… из-за рейтинга УЕФА. Дело в том, что Болгария на одну ступень опережает Азербайджан в таблице коэффициентов УЕФА, и в случае победы «Карабаха» наша страна опередила бы болгар и поднялась бы на 26-е место.
Не слишком ли много конспирологии? При том, что, как мы видим, в решениях болгарского главного арбитра, повлиявших на исход матча, не было каких-то серьезных ошибок. Он делал то, что должен был делать, в том числе и принимая решения в пользу «Карабаха».