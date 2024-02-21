Вчерашний матч между « Карабах ом» и «Брагой», скорее всего, сложился бы менее драматично, если бы на 57-й минуте болгарский арбитр Георгий Кабаков не показал вторую желтую карточку Эльвину Джафаргулиеву. Проблемы у « Карабах а» начались после этого…

Итак, на 53-й минуте Джафаргулиев фолит у углового флага. Он остановил недозволенным приемом Рожера Фернандеша, который вырывался на свободное пространство в потенциально опасной атаке, и получил желтую карточку. Проходят еще четыре минуты, и Эльвин совершает абсолютно ненужный, да еще жесткий фол на половине поля соперника. И снова против Фернандеша. И это уж точно стопроцентная желтая!

И тут мы видим, как яростно возмущается Гурбан Гурбанов и весь тренерский штаб «Карабаха». Рулевой агдамцев недоволен тем, что его футболисту показали две желтые карточки за четыре минуты. Но за второй фол Кабаков просто не мог не предъявить «горчичник».

Давайте поменяем эти фолы местами. Возможно, если бы Джафаргулиев сфолил у углового флага, уже имея в пассиве предупреждение, то болгарский рефери мог бы его пожалеть, так как то нарушение было не столь грубым. Но случилось то, что случилось.

Ошибся ли Кабаков в этих эпизодах? Нет. Эльвин Джафаргулиев, за плечами которого уже немало международных матчей, должен был быть более внимательным. Он сильно подвел команду. К счастью, все в итоге закончилось для «Карабаха» хорошо.