Hattusha Vacation Thermal Club в Азербайджане

Мехмет Али Доган, председатель правления компании Doğan Jeotermal, являющейся главной фирмой группы компаний Doğan Jeotermal, рассказывает, что компания с 1990 года работает во всех отраслях экологически чистой возобновляемой энергии (геотермальная, ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, биогаз и биомасса), занимается строительством инфраструктуры, промышленных объектов, корпоративного жилья и промышленных зданий. Здесь работают 5000 сотрудников.

Турецкая компания термального туризма Hattusha Vacation Thermal Club рассказала о своем проекте в Азербайджане.

Hattusha Vacation Thermal Club стал лидером и международным брендом в секторе термического оздоровительного туризма Турции с вместимостью более 10 000 кроватей, высоким качеством обслуживания и стандартами.

В начале 2000-х группа компаний Doğan Jeotermal решила инвестировать в термический оздоровительный туризм. Так появился бренд клуба по термическому оздоровительному туризму Hattusha Vacation Thermal Club.

Благодаря инвестициям Hattusha Azerbaijan Hattusha Vacation Club и системе обмена Hattusha Турция стремится довести число туристов из Европы и других стран мира, прибывающих в Азербайджан с целью отдыха, до более высоких цифр, чем ожидалось, внести свой вклад в экономику Азербайджана.

Таймшер (HATTUSHA VACATION CLUB) и Термальный оздоровительный туризм стали неотделимы друг от друга.

RCI - Resort Сondominiums International, членом которой мы являемся, - крупнейшая в мире компания по обмену таймшерами. Является одним из передовых в системе обмена на основе баллов.

- Высочайшее качество;

- Все объекты RCI должны соответствовать стандартам качества. На основе отзывов участников объекты ниже этих стандартов удаляются из системы;

- Неограниченные возможности;

- Помимо того, что участники пользуются услугами крупнейшей в мире сети отдыха, они также могут сотрудничать с такими курортными брендами, как Wyndham Group, Hoseasons, Cottages.com и т.д.

- RCI - единственная в мире компания по обмену таймшерами, которая реализует программу по Здоровью и Безопасности.

- На 6 континентах, в более чем 100 странах имеет 4500 филиалов.