Hattusha Vacation Thermal Club в Азербайджане
Турецкая компания термального туризма Hattusha Vacation Thermal Club рассказала о своем проекте в Азербайджане.
Мехмет Али Доган, председатель правления компании Doğan Jeotermal, являющейся главной фирмой группы компаний Doğan Jeotermal, рассказывает, что компания с 1990 года работает во всех отраслях экологически чистой возобновляемой энергии (геотермальная, ветровая, солнечная, гидроэлектрическая, биогаз и биомасса), занимается строительством инфраструктуры, промышленных объектов, корпоративного жилья и промышленных зданий. Здесь работают 5000 сотрудников.
В начале 2000-х группа компаний Doğan Jeotermal решила инвестировать в термический оздоровительный туризм. Так появился бренд клуба по термическому оздоровительному туризму Hattusha Vacation Thermal Club.
Hattusha Vacation Thermal Club стал лидером и международным брендом в секторе термического оздоровительного туризма Турции с вместимостью более 10 000 кроватей, высоким качеством обслуживания и стандартами.
Преимущества термического оздоровительного туризма в Азербайджане:
- Возможность туризма на 12 месяцев;
- Постоянная работа;
- Инвестиции и рентабельность бизнеса;
- Высокая заполняемость и спрос.
Благодаря инвестициям Hattusha Azerbaijan Hattusha Vacation Club и системе обмена Hattusha Турция стремится довести число туристов из Европы и других стран мира, прибывающих в Азербайджан с целью отдыха, до более высоких цифр, чем ожидалось, внести свой вклад в экономику Азербайджана.
Таймшер (HATTUSHA VACATION CLUB) и Термальный оздоровительный туризм стали неотделимы друг от друга.
RCI - Resort Сondominiums International, членом которой мы являемся, - крупнейшая в мире компания по обмену таймшерами. Является одним из передовых в системе обмена на основе баллов.
- Высочайшее качество;
- Все объекты RCI должны соответствовать стандартам качества. На основе отзывов участников объекты ниже этих стандартов удаляются из системы;
- Неограниченные возможности;
- Помимо того, что участники пользуются услугами крупнейшей в мире сети отдыха, они также могут сотрудничать с такими курортными брендами, как Wyndham Group, Hoseasons, Cottages.com и т.д.
- RCI - единственная в мире компания по обмену таймшерами, которая реализует программу по Здоровью и Безопасности.
- На 6 континентах, в более чем 100 странах имеет 4500 филиалов.
Проект Hattusha Azerbaijan будет реализован совместно с известным азербайджанским бизнесменом Анвером Гадимбейли. Hattusha Vacation Club станет инвестицией, которая принесет пользу азербайджанской экономике, во главе с сектором туризма Азербайджана, в рамках концепции термального оздоровительного туризма и системы международных обменов таймшера (RCI).
Эта инвестиция будет пользоваться геотермальным источником энергии, а качество обслуживания и стандарты, применяемые на объектах Hattusha Vacation Club в Турции, а также концепция отелей и таймшеров, которые реализуются в сочетании с высокими показателями заполняемости в течение всего года в период строительства, продаж маркетинга и эксплуатации, обеспечит трудоустройство многих граждан Азербайджана.